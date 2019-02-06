Рынок умных колонок в США вырос за год почти в два раза. По данным исследовательской компании количество умных колонок в домах американцев достигло 66 млн единиц. Подробности – в программе Вести.net.

Рынок "умных" колонок в США вырос за год почти в два раза. По данным исследовательской компании количество "умных" колонок в домах американцев достигло 66 млн единиц. Год назад эта цифра равнялась 37 млн. На Amazon Echo приходится 70% устройств, на Google Home – 24%, а доля HomePod составила 6%.При этом исследователи уточняют, что праздничные распродажи и сезонные скидки не сильно повлияли на доли рынка для различных смарт-колонок. Относительные доли рынка оставались довольно стабильными. У Amazon и Google есть широкий модельный ряд от простых смарт-спикеров до премиальных. Apple же стоит особняком. У компании есть одна версия HomePod, которая стоит $349. Подробности – в программе 33Live.Runet.