Их благодарят за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу

Их благодарят за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работуГлава региона Владимир Сипягин подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Владимирской областью» сразу четырех местных жителей. Их благодарят за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.Так, медалью отмечен Николай Макеев – гендиректор Юрьев-Польского завод «Промсвязь». Не смогли не заметить и вклад Марины Максимовой, она работает заместителем председателя Первого арбитражного апелляционного суда. Досталась награда и ветерану спорта Владимирской области Анатолию Митрофанову. Четвертым в списке значится Юрий Назаров – гендиректора Ковровского лесокомбината.Кроме того, за многолетнюю плодотворную служебную деятельность почетным знаком «За безупречную службу Владимирской области» XXV лет наградили Татьяну Гурьянову – начальника отдела правового обеспечения департамента ЖКХ областной администрации.