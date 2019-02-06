В экспоцентре открылась тематическая выставка

В экспоцентре открылась тематическая выставкаВ Экспоцентре во Владимире открыли XIII межрегиональную выставку «Секреты здоровья», организованную департаментом соцзащиты населения и Торгово-промышленной палатой.Посетителям предлагают медицинские товары и услуги для здоровья и долголетия — средства реабилитации, различные фитопрепараты, медицинскую косметику, диагностику и амбулаторный приём.Владимирских пенсионеров проконсультируют по всем вопросам здорового образа жизни, мер соцподдержки и пенсионного обеспечения.Все желающие могут принять участие в интересных мастер-классах.Выставка будет работать с 6 по 8 февраля с 10.00 до 18.00.