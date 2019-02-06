За неделю заболело около 14 тысяч жителей региона

За неделю заболело около 14 тысяч жителей регионаВо Владимирской области все больше людей заболевает гриппом и ОРВИ. Уровень эпидпорога превышен уже на 31%. Показатель заболеваемости – 100,4 на 10 тысяч населения, сообщает Роспотребнадзор.За неделю ОРВИ заболели около 14 тысяч жителей региона, из них почти 9 тысяч – дети. У 6-ти человек лабораторно выявили вирус гонконгского гриппа, еще у 6-ти пациентов – свиной грипп. Также находят вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальной вирусной инфекции и аденовирусы.Во всех территориях области активно проводились мероприятия по профилактике гриппа. В ходе подготовки к эпидемическому сезону 2018-2019 годов против гриппа привито 46,1% населения области.Владимирские эпидемиологи призывают быть осторожнее. Если вы заболели, оставайтесь дома, вызывайте доктора и следуйте его предписаниям; соблюдайте постельный режим и старайтесь пить как можно больше воды. Кроме того, важно проветривать комнаты и соблюдать дезинфекционный режим, избегать многолюдных мест, прикрывать рот и нос платком при чихании и кашле, часто мыть руки.