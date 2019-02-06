Наиболее активно заражаются гриппом и ОРВИ именно дети

Наиболее активно заражаются гриппом и ОРВИ именно детиСитуация с заболеваемостью во Владимирской области все больше похожа на эпидемию. Как и на прошлой неделе, наиболее активно заражаются гриппом и ОРВИ именно дети.В областной столице за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 5 218 человек, среди них больше 3 тысяч детей. Превышение эпидпорога на 42,1%.В целях профилактики распространения заболевания в школах объявляют карантин. За прошедшую неделю на занятия перестали ходить 12 классов - 1 класс в школе №2, 1 класс в школе №25, 2 класса в школе №38 и 8 классов в школе №39.Несмотря на то, что вирус гриппа циркулирует на протяжении всего года, максимальный подъём заболеваемости обычно приходится на конец января – начало февраля и продолжается до марта. Подобная ситуация складывается ежегодно.