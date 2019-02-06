Больше 200 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением врачей

Больше 200 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением врачейКорь наконец-то отступает. За последние 5 дней во Владимире не выявили новых случаев заболевания. Больше 200 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением врачей. 53 человека из них должны сделать прививки. 14 из них уже вакцинировали, это защитит от болезни даже, если заражение уже произошло.«Важно знать, что количество вируса в начальном периоде невелико и его можно нейтрализовать введением гамма-глобулина, на чём и основана иммунизация, которую проводят в очагах инфекции», - объяснила заместитель главврача ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира» Елена Салова.Прививку можно сделать бесплатно. Для этого нужно обратиться к участковому терапевту или врачу-эпидемиологу.