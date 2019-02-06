СледКом подвел итоги за год

СледКом подвел итоги за годЗа прошлый год во Владимирской области зарегистрировали 76 убийств. Раскрываемость столь тяжких преступлений высокая – она составила 93,3%. Помимо этого, на 32,1% сократилось количество причинений тяжкого вреда здоровью, которые повлекли за собой по неосторожности смерть потерпевшего. Раскрываемость этих деяний составила 97,7%.В региональном Следственном комитете сообщили, что изнасилований в области стало больше - с 19 до 27, однако их раскрываемость составила 100%.Отмечают также снижение количества преступлений, связанных с иными насильственными действиями сексуального характера с 66 до 55. Раскрываемость высокая – 94,9%.За 2018 год возбудили 207 уголовных дел о преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних, в том числе связанных с умышленным и неосторожным причинением смерти детям – 37, посягательством на половую неприкосновенность – 123.