На Бурейском водохранилище, где военные инженеры борются с затором, взорвали еще 18 тонн тротила. Это было нужно для спрямления русла реки. К месту проведения операции взрывчатые вещества доставлялись вертолетах, а непосредственно к точкам закладки - на вездеходах КАМаз и Урал, для подъезда в самые труднодоступные места использовались снегоходы Буран.

На Бурейском водохранилище, где военные инженеры борются с затором, взорвали еще 18 тонн тротила. Это было нужно для спрямления русла реки. К месту проведения операции взрывчатые вещества доставлялись вертолетах, а непосредственно к точкам закладки — на вездеходах "КАМаз" и "Урал", для подъезда в самые труднодоступные места использовались снегоходы "Буран".Заряды закладываются в шурфы, проделанные буровой установкой, сообщает телеканал "Россия 24". Также к месту обрушения доставлено дополнительное оборудование для бурения скважин в горной породе. В работах занято больше пятисот человек.