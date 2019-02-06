Открытой в мае прошлого года переправе через Керченский пролив рады не все россияне. Некоторые из них требуют закрыть Крымский мост. Шокирующая переписка опубликована одним из пользователей Сети.

Открытойв мае прошлого года переправе через Керченский пролив рады не всероссияне. Некоторые из них требуют закрыть Крымский мост. Шокирующаяпереписка опубликована одним из пользователей Сети.В аккаунте в Twitter КРЫМский бандеровец опубликованы скриншоты с комментариями в одном из пабликов в социальной сети "Вконтакте",посвященных Керчи. Один из пользователей заявил, что планируетперебраться в Крым и попросил участников сообщества рассказать о жизнина полуострове после открытия Крымского моста.Некоторые отклики были весьма резкими. "Соответствующее настроение граждан можно проследить в местных пабликахв соцсетях, где крымчане недружелюбно высказываются в адреспотенциальных новых жителей из РФ", – пишет украинское издание"Обозреватель".Одиниз комментаторов потребовала закрыть Крымский мост. Другие отметили,что "Керчь не резиновая". Третьи задались вопросом, чем россиян издругих регионов так привлекает полуостров. Некоторые предложилизадавшему вопрос отправиться жить в Краснодарский край.Впрочем,к подобным сообщениям следует относиться настороженно. Украинские СМИ иблогеры, как правило, пишут о происходящем на полуострове и о исключительно в негативном свете.Керчь – ближайший к Крымскому мосту крупный населенный пункт. Рядом с городом находится античная усадьба Манитра,датированная V – III веками до нашей эры. Для сохранности поселениястроители приняли решение перенести створы железнодорожной частипереправы. По некоторым данным, отклонение составило 150 метров.Напомним,что автомобильная часть была открыта в мае прошлогогода. Спустя три месяца было запущено движение большегрузноготранспорта. Железная дорога начнет действовать к концу года, но неисключено, что строители сдадут ее раньше сроков.