Скандальный блогер Елена Миро в своем Telegram-канале резко выразилась о творчестве исполнителя. Прошлась она и по поклонницам Димы Билана.

Скандальный блогер Елена Миро в своем Telegram-канале резко выразилась о творчестве исполнителя. Прошлась она и по поклонницам Димы Билана."Билан, как говорят, написал книгу. Уже смешно,вспоминая, как Дима на самом деле "пишет". Рукопись называется "Планета Билан",и посвящена она ему самому", – начала свой пост Миро. Она предположила, чтонаписали книгу за певца "литературные рабы", красочно рассказав читателю, почемуисполнитель до сих пор не женился.В книге сказано, что выбрал карьеру вместолюбви. "Хотя, конечно, и сам любил, и был любим. Но любовь к музыке, к зрителювсе-таки пересилила любовь к мифической женщине", – заявила блогер.По ее словам, основная масса платежеспособныхфанатов Билана – женщины немного старше бальзаковского возраста. "То бишь,старые жирные клячи, которых не пашет муж, а им хочется немного любви", – ссарказмом раскритиковала поклонниц."Вот сопливый подопечный бабы Яги ивтирает: умею писать (на самом деле, нет), я любил женщину в прошлом году (насамом деле, нет), я выбрал сцену и музыку (тоже, на самом деле, нет – емупросто нужны деньги)", – заключила Лена Миро о Диме