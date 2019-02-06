Скандальный блогер Елена Миро в своем Telegram-канале резко выразилась о творчестве исполнителя. Прошлась она и по поклонницам Димы Билана.
Скандальный блогер Елена Миро в своем Telegram-канале резко выразилась о творчестве исполнителя. Прошлась она и по поклонницам Димы Билана.
"Билан, как говорят, написал книгу. Уже смешно,
вспоминая, как Дима на самом деле "пишет". Рукопись называется "Планета Билан",
и посвящена она ему самому", – начала свой пост Миро. Она предположила, что
написали книгу за певца "литературные рабы", красочно рассказав читателю, почему
исполнитель до сих пор не женился.
В книге сказано, что выбрал карьеру вместо
любви. "Хотя, конечно, и сам любил, и был любим. Но любовь к музыке, к зрителю
все-таки пересилила любовь к мифической женщине", – заявила блогер.
По ее словам, основная масса платежеспособных
фанатов Билана – женщины немного старше бальзаковского возраста. "То бишь,
старые жирные клячи, которых не пашет муж, а им хочется немного любви", – с
сарказмом раскритиковала поклонниц.
"Вот сопливый подопечный бабы Яги и
втирает: умею писать (на самом деле, нет), я любил женщину в прошлом году (на
самом деле, нет), я выбрал сцену и музыку (тоже, на самом деле, нет – ему
просто нужны деньги)", – заключила Лена Миро о Диме