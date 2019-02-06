Анфиса Чехова вспомнила лихие 90-е. Звезда продемонстрировала архивное фото, которое вызвало изумление у фанатов.

Анфиса Чехова вспомнила лихие 90-е. Звезда продемонстрировалаархивное фото, которое вызвало изумление у фанатов.В личном Instagram Анфиса опубликовала снимок двадцатилетнейдавности. Тогда Чехова была солисткой группы "Безумные светлячки".В кадре будущая теледива с выкрашенными в рыжий цвет волосами, демонстрируетроскошную фигуру в серебристом комбинезоне, который почему-то расстегнут на спине. Чехова позирует, повернувшись пятойточкой к камере. "На теле еще ниодной татуировки, а в голове ни одной мудрой мысли", – заметила Анфиса подснимком.Также теледива написала,что в те времена принимала опасные тайские таблетки для похудения. Из-заядовитых пилюль она сильно похудела, однако эффект продержался недолго. "Черезгод уже была на 30 кг больше☺️ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -добавила Анфиса.Отметим, что ранее Чеховарассказывала, что из-за приема препаратов для борьбы с лишним весом онаизменилась не только внешне. Из веселой и искрящейся энергией девушки онапревратилась в капризную ворчунью."От груди осталисьодни слезы😢Предпочитала не раздеваться при свете😂😂😂 Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Носудлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меняостанавливали милиционеры у метро и проверяли вены🤦🏻‍♀️😱 в 90-х это было актуально🥶😂, – вспоминала звезда.