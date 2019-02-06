Анфиса Чехова вспомнила лихие 90-е. Звезда продемонстрировала
архивное фото, которое вызвало изумление у фанатов.
Анфиса Чехова вспомнила лихие 90-е. Звезда продемонстрировала
архивное фото, которое вызвало изумление у фанатов.
В личном Instagram Анфиса опубликовала снимок двадцатилетней
давности. Тогда Чехова была солисткой группы "Безумные светлячки".
В кадре будущая теледива с выкрашенными в рыжий цвет волосами, демонстрирует
роскошную фигуру в серебристом комбинезоне, который почему-то расстегнут на спине. Чехова позирует, повернувшись пятой
точкой к камере. "На теле еще ни
одной татуировки, а в голове ни одной мудрой мысли", – заметила Анфиса под
снимком.
Также теледива написала,
что в те времена принимала опасные тайские таблетки для похудения. Из-за
ядовитых пилюль она сильно похудела, однако эффект продержался недолго. "Через
год уже была на 30 кг больше☺️ (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -
добавила Анфиса.
Отметим, что ранее Чехова
рассказывала, что из-за приема препаратов для борьбы с лишним весом она
изменилась не только внешне. Из веселой и искрящейся энергией девушки она
превратилась в капризную ворчунью.
"От груди остались
одни слезы😢
Предпочитала не раздеваться при свете😂😂😂 Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос
удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня
останавливали милиционеры у метро и проверяли вены🤦🏻♀️😱 в 90-х это было актуально🥶😂, – вспоминала звезда.