Заочная пикировка между российскими и белорусскими
официальными лицами продолжается. На этот раз внушение Александру Лукашенко
сделал помощник президента России Юрий Ушаков.
Заочная пикировка между российскими и белорусскими
официальными лицами продолжается. На этот раз внушение Александру Лукашенко
сделал помощник президента России Юрий Ушаков.
Батьке посоветовали не нагнетать обстановку и не делать
заявлений о том, что Россия угрожает суверенитету Белоруссии. Ушаков сделал
такое заявление в интервью газете "Известия". Как сказал помощник президента, тема
независимости Белоруссии на переговорах Владимира Путина и
не поднималась, а в целом отношения между двумя партнерами Союзного государства
спокойные.
"Обсуждались вопросы дальнейшей работы в рамках Союзного
государства, Это все нагнетание, внутри нашего сотрудничества все спокойно", -
сказал Ушаков, отвечая на вопрос об опасениях белорусского президента.
Напомним, что накануне, 5 февраля премьер-министр Дмитрий
Медведев сделал второе за месяц предупреждение . Речь шла о
недобросовестной конкуренции со стороны одного из белорусских предприятий.
За три недели до этого российский премьер в довольно жесткой
форме напомнил о серьезной поддержке со стороны России и
призвал белорусского президента ценить оказываемую стране помощь. Медведев привел
в пример кредиты, которыми Москва регулярно помогает Минску.
А в начале января сделал провокационное
заявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. Если Кремль не
компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий
Россию на западном направлении, исчезнет, предупредил президент братской
страны.
В 2018 году Владимир Путин и встречались
десять раз, две встречи прошли за неделю до Нового года. Белорусскому лидеру не
нравятся высокие цены на нефть и возникающие из-за этого потери бюджета.
Очередные переговоры лидеров Союзного государства намечены на 13 февраля в
Сочи.