Заочная пикировка между российскими и белорусскими официальными лицами продолжается. На этот раз внушение Александру Лукашенко сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

Заочная пикировка между российскими и белорусскимиофициальными лицами продолжается. На этот раз внушение Александру Лукашенкосделал помощник президента России Юрий Ушаков.Батьке посоветовали не нагнетать обстановку и не делатьзаявлений о том, что Россия угрожает суверенитету Белоруссии. Ушаков сделалтакое заявление в интервью газете "Известия". Как сказал помощник президента, теманезависимости Белоруссии на переговорах Владимира Путина ине поднималась, а в целом отношения между двумя партнерами Союзного государстваспокойные."Обсуждались вопросы дальнейшей работы в рамках Союзногогосударства, Это все нагнетание, внутри нашего сотрудничества все спокойно", -сказал Ушаков, отвечая на вопрос об опасениях белорусского президента.Напомним, что накануне, 5 февраля премьер-министр ДмитрийМедведев сделал второе за месяц предупреждение . Речь шла онедобросовестной конкуренции со стороны одного из белорусских предприятий.За три недели до этого российский премьер в довольно жесткойформе напомнил о серьезной поддержке со стороны России ипризвал белорусского президента ценить оказываемую стране помощь. Медведев привелв пример кредиты, которыми Москва регулярно помогает Минску.А в начале января сделал провокационноезаявление, фактически выступив с угрозами в адрес России. Если Кремль некомпенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающийРоссию на западном направлении, исчезнет, предупредил президент братскойстраны.В 2018 году Владимир Путин и встречалисьдесять раз, две встречи прошли за неделю до Нового года. Белорусскому лидеру ненравятся высокие цены на нефть и возникающие из-за этого потери бюджета.Очередные переговоры лидеров Союзного государства намечены на 13 февраля вСочи.