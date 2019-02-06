Компания рассматривает участие в разных проектах, поскольку владеет несколькими сервисами для просмотра контента

Продюсерский центр медиасервисов "Яндекса" - "Яндекс.Студия" - ведет переговоры с потенциальными партнерами о съемке фильмов, сериалов и шоу. Об этом сообщила ТАСС в среду гендиректор "Яндекс.Студии" Ольга Филипук."Яндекс.Студия" готова выступать в разных ролях - соинвестора для проектов, которые уже в работе, и заказчика для новых проектов. <...> Сейчас "Студия" ведет переговоры с разными компаниями про производство фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах, но подробности по отдельным проектам мы раскрывать пока не готовы", - сказала Филипук, чьи слова передала ТАСС пресс-служба "Яндекса".Филипук уточнила, что компания рассматривает участие в проектах разного профиля, поскольку у "Яндекса" несколько сервисов для просмотра контента: "Яндекс.Эфир", подписной сервис "Яндекс.Плюс" и премиальная подписка "КиноПоиск" + "Амедиатека".Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких медиакомпаниях сообщила, что "Яндекс" запускает производство оригинальных сериалов. По словам собеседников газеты, сотрудники "Яндекса" ищут проекты с конца прошлого года и активно общаются с продюсерами.Источники "Ведомостей" отмечают, что "Яндекс" планирует в 2019 году заказать производство от восьми до десяти сериалов и, вероятно, показать свои первые проекты в начале 2020 года. Два собеседника газеты уточнили, что решение о запуске собственного производства на постоянной основе интернет-компания примет по итогам показа первых проектов.