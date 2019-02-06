Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал приговор против него незаконным и написанным под диктовку нынешних властей страны.

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал приговор против него незаконным и написанным под диктовку нынешних властей страны.Как передает ТАСС, об этом он проинформировал общественность на пресс-конференции в Москве.Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом и построен "на лжи и ненависти".Бывший руководитель страны обратился к сотрудникам спецслужб, полиции и военнослужащим Украины, призвав их не исполнять преступные приказания Киева. По его мнению, власть поменяется и тогда придется "отвечать за все", сообщает РИА Новости.Янукович рассказал, что после майдана 2014 года Украину покинули шесть миллионов украинцев, которые по его словам, не могли на родине защитить свои семьи.Он считает, что события, произошедшие с момента государственного переворота на Украине самыми черными в истории современной Украины, которые могли только присниться в страшном сне ее жителям и ее соседям.Политик отметил, что официальный Киев не желает мира в стране, попирая все законы и поощряя разгул вседозволенности, которого никогда не было в стране.Янукович напомнил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко за пять лет своего пребывания у власти не выполнил ни обязательств перед согражданами, ни подписанных международных соглашений, в частности, Минских. В итоге, украинцы нищают, а страна стала очагом войны и нестабильности, в который оказались втянуты другие государства, в частности, ЕС, Россия и США.24 января 2019 года, после длившегося более полутора лет судебного процесса, Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения, полностью оправдав по ключевому пункту обвинения — в потере Крыма.