Актер Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но комика призывают не расслабляться. Первое место в рейтинге – величина очень непостоянная, отметил политолог Михаил Павлив. Эксперт напомнил, что юмориста в основном поддерживает молодежь, тогда как люди старшего поколения не спешат довериться слуге народа.

АктерВладимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но комика призываютне расслабляться. Первое место в рейтинге – величина очень непостоянная,отметил политолог Михаил Павлив.Эксперт напомнил, что юмориста в основном поддерживает молодежь, тогдакак люди старшего поколения не спешат довериться "слуге народа".Однаиз главных проблем Зеленского – отсутствие сторонников в провинции,которые могли бы защитить результаты голосования от фальсификаций. "Упроекта нет ни структур, ни людей в полях", – пояснил Павлив.Экспертназвал интересную особенность украинской политической системы: важно несколько людей проголосовали за того или иного кандидата, а как идетподсчет голосов и как он контролируется сторонниками кандидата. С этим уЗеленского пока все плохо, сделал вывод аналитик.Другая проблема комика – его, как оказалось, не хотят поддерживать люди старшего поколения. По словам Павлива, молодежь идет к урнам неохотно, а среди пенсионеров, активнее всех голосующих на выборах, сторонников у Зеленского почти нет."Все будет зависеть от того, как у командыкандидата получится донести идею о его возможной победе на выборах", -резюмировал политолог.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. По данным социологическойгруппы "Рейтинг", вырвался в лидеры гонки: отдать занего голос готовы 19% тех, кто придет на выборы.ближайших преследователях – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ипрезидент Петр Порошенко. "Оранжевая принцесса" к настоящему моментузаручилась поддержкой 18,2% респондентов, а действующий главагосударства – 15,1%.Хорошознакомые с украинской политической системой люди уверены: даже в случаепобеды на выборах делиться властью с не будут. Бывший депутатВерховной рады Спиридон Килинкаров полагает, что парламент постарается забрать себе большую часть президентских полномочий.