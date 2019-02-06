Актер
Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но комика призывают
не расслабляться. Первое место в рейтинге – величина очень непостоянная,
отметил политолог Михаил Павлив.
Эксперт напомнил, что юмориста в основном поддерживает молодежь, тогда
как люди старшего поколения не спешат довериться слуге народа.
Актер
Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, но комика призывают
не расслабляться. Первое место в рейтинге – величина очень непостоянная,
отметил политолог Михаил Павлив.
Эксперт напомнил, что юмориста в основном поддерживает молодежь, тогда
как люди старшего поколения не спешат довериться "слуге народа".
Одна
из главных проблем Зеленского – отсутствие сторонников в провинции,
которые могли бы защитить результаты голосования от фальсификаций. "У
проекта нет ни структур, ни людей в полях", – пояснил Павлив.
Эксперт
назвал интересную особенность украинской политической системы: важно не
сколько людей проголосовали за того или иного кандидата, а как идет
подсчет голосов и как он контролируется сторонниками кандидата. С этим у
Зеленского пока все плохо, сделал вывод аналитик.
Другая проблема комика – его, как оказалось, не хотят поддерживать люди старшего поколения. По словам Павлива, молодежь идет к урнам неохотно, а среди пенсионеров, активнее всех голосующих на выборах, сторонников у Зеленского почти нет.
"Все будет зависеть от того, как у команды
кандидата получится донести идею о его возможной победе на выборах", -
резюмировал политолог.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. По данным социологической
группы "Рейтинг", вырвался в лидеры гонки: отдать за
него голос готовы 19% тех, кто придет на выборы.
В
ближайших преследователях – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и
президент Петр Порошенко. "Оранжевая принцесса" к настоящему моменту
заручилась поддержкой 18,2% респондентов, а действующий глава
государства – 15,1%.
Хорошо
знакомые с украинской политической системой люди уверены: даже в случае
победы на выборах делиться властью с не будут. Бывший депутат
Верховной рады Спиридон Килинкаров полагает, что парламент постарается забрать себе большую часть президентских полномочий.