Мать двоих детей Екатерина Герун привела в восторг поклонников своей стройной и подтянутой фигурой. Жена футболиста Игоря Акинфеева опубликовала пляжные фотографии.

Мать двоих детей Екатерина Герун привела в восторгпоклонников своей стройной и подтянутой фигурой. Жена футболиста ИгоряАкинфеева опубликовала пляжные фотографии.Зимние каникулыизвестный российский футболист Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина Герунпроводят на Мальдивских островах. Екатерина не упускает возможности поделитьсясо своими поклонниками в Instagram снимками с отдыха.Стройная спортивная фигура Екатерины на фотографиях сразиланаповал поклонников супруги . Особо пользователи отметили естественнуюкрасоту Герун, не тронутую никакими модными "улучшениями"."Какая же Вы худышечка", "Мама двоих деток, акакая фигура! Браво!!!", "Естественная природная красота!","Идеальная!!!.. Обожаю!!!", – восхищаются фанаты жены (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Напомним, в октябре минувшего года вратарь сборной России пофутболу Игорь Акинфеев заявил, что завершил выступление за национальнуюкоманду. Спортсмен добавил, что для него было огромной честью выводить сборнуюРоссии на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. По словам ИгоряАкинфеева, это стало пиком карьеры в национальной команде.признался, что думал о завершении выступлений за национальную команду после ЧМ-2018, но не буквально с финальным свистком. По словам спортсмена, точку в этом вопросе поставило обследование в Германии. Состояние здоровье не позволяет Акинфееву "играть на два фронта".