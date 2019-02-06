Пожилая женщина подверглась разбойному нападению со стороны водителя сбившего ее автомобиля.

Следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Самарской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ (разбой).По версии следствия, 11 апреля прошлого года во дворе одного из домов в городе Владимире автомобиль, выезжая задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Водитель автомобиля, 24-летний ранее судимый житель Самарской области, предложил доставить женщину, 82-летнюю жительницу Владимира, в медицинское учреждение. Однако, не выполнив обещаний, фигурант вывез пенсионерку на безлюдный участок местности в Суздальском районе, где, под угрозой убийства, вырвал из ее рук сумку с кошельком и деньгами и насильно снял серьги с драгоценными камнями. После этого нападавший вытолкнул женщину из салона автомобиля и скрылся.Потерпевшую обнаружили на дороге случайные граждане, проезжавшие мимо, и сообщили об этом в полицию.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что предложил женщине уехать с места ДТП потому, что его транспортное средство не имело регистрационных знаков, и он не хотел проблем с полицией, а умысел на совершение разбоя у него возник в ходе поездки. Похищенным фигурант распорядился по своему усмотрению – деньги потратил, а серьги продал. Сумма причиненного материального ущерба составила 26 300 рублей.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.