Мужчина хотел миллион, но ожидания не сошлись с реальностью

Мужчина хотел миллион, но ожидания не сошлись с реальностьюЖитель Владимира обратился в суд, надеясь взыскать задолженность по зарплате с театра «Разгуляй», заодно получив компенсацию за просрочку и компенсацию морального вреда.При приёме на работу ему ошибочно исчислили стаж, входящий в выслугу лет, в результате чего не установили надлежащую надбавку, которая должна была составить 40%. Ошибку исправили в сентябре прошлого года после проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Об ошибочном исчислении надбавки за выслугу лет он узнал случайно. Полагал, что с декабря 2017 по август 2018 его незаконно лишили полагающейся набавки.Он просил взыскать задолженность в размере 563 тысяч рублей, денежную компенсацию за задержку в сумме 470 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда - 5 тысяч рублей.Директор театра просила отказать в иске, потому что за период работы мужчина был ознакомлен со всеми Положениями об оплате труда и претензий по размеру зарплаты не предъявлял.В итоге ожидания мужчины не сошлись с реальностью. Театр должен погасить задолженность по заработной плате в сумме лишь в 21 тысячу рублей; компенсацию за задержку в сумме 2394 рублей; компенсацию морального вреда - 1 тысячу рублей.