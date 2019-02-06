Она выложила их в соцсетях
Она выложила их в соцсетях
Кольчугинская прокуратура по материалам, предоставленным Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области, провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в интернете.
Выяснилось, что местная жительница одной из социальных сетей выложила фото, сходные с нацистской символикой. Эксперты подтвердили, что такие изображения запрещены.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, оно направлено в суд.