Она выложила их в соцсетях

Она выложила их в соцсетяхКольчугинская прокуратура по материалам, предоставленным Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области, провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в интернете.Выяснилось, что местная жительница одной из социальных сетей выложила фото, сходные с нацистской символикой. Эксперты подтвердили, что такие изображения запрещены.Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, оно направлено в суд.