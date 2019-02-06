В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Вегас Голден Найтс на чужом льду в серии буллитов одержал победу над Тампой-Бэй Лайтнинг со счетом 3:2.

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Вегас Голден Найтс" на чужом льду в серии буллитов одержал победу над "Тампой-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:2.В составе победителей отличился российский нападающий Валентин Зыков, который сделал счет 2:2 и забросил свою первую шайбу за "Вегас".У проигравших одну результативную передачу отдал лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Никита Кучеров, для которого это очко стало 81-м. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 бросков по своим воротам, сделал несколько эффектных сэйвов и в итоге был признан первой звездой встречи.В другом матче игрового дня "Каролина Харрикейнз" в гостях крупно обыграла "Питтсбург Пингвинз" – 4:0, точку в матче на последней минуте встречи поставил российский нападающий Андрей Свечников."Сент-Луис Блюз" на выезде победил "Флориды Пэнтерз" со счетом 3:2, российский нападающий гостей Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.Результаты других матчей: "Баффало Сэйбрз" – "Миннесота Уайлд" – 5:4 Б, "Бостон Брюинз" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 3:1, "Монреаль Канадиенс" – "Анахайм Дакс" – 4:1, "Виннипег Джетс" – "Сан-Хосе Шаркс" – 2:3 ОТ, "Нэшвилл Предаторз" – "Аризона Койотиз" – 5:2.