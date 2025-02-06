Стали известны более точные сроки полной и долгожданной сдачи суздальской трассы. Упрдор в ответ на запрос «Шестого канала» рассказал, что все работы согласно государственному контракту

Стали известны более точные сроки полной и долгожданной сдачи суздальской трассы. Упрдор в ответ на запрос «Шестого канала» рассказал, что все работы согласно государственному контракту нужно завершить до августа 2025 года. При этом изначально срок завершения был в декабре, а то и в ноябре прошедшего года. А еще раньше планировалось сдать трассу к 1000-летию Суздаля.