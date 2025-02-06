69-летней жительнице Владимира написал директор места, в котором она раньше работала, и рассказал довольно настораживающую новость. Мол, на предприятии сейчас идет проверка, во время которой

69-летней жительнице Владимира написал директор места, в котором она раньше работала, и рассказал довольно настораживающую новость. Мол, на предприятии сейчас идет проверка, во время которой могут вскрыться нарушения бывших сотрудников. Руководитель даже предупредил, что женщине позвонит сотрудник из правоохранительных органов, и что она должна сделать все, как он скажет. Женщине действительно позвонили. Собеседник завил: разговор