Прокурор области рассказал, кто виноват в ситуации, когда школы сдают с нарушением сроков

Понятия нет, а недострои есть?На своей последней пресс-конференции губернатор Александр Авдеев пожурил журналистов, назвавших ситуацию со стройками в нашей области «эпидемией недостроев». Глава региона отметил, что стройки всё-таки продолжаются, хотя некоторые объекты действительно сдают с опозданием.На встрече с прокурором Владимирской области представители СМИ поинтересовались у главы ведомства Ивана Грибова, насколько, по его мнению, этот термин применим и как за последние годы изменилась ситуация в этой сфере.– Это право журналистского сообщества – давать оценку так, как они видят. Мы же видим свою картину. На стройки действительно выделяют всё больше средств, и количество строек тоже увеличивается. Пропорционально им возрастают и проблемы, – сказал главный прокурор области.По словам Грибова, в 2024 году во Владимирской области возводилось 203 объекта, 178 из них завершили. Основное внимание уделяли зданиям, возводимым в рамках нацпроектов, но всё-таки для 16 из них сроки были сорваны.Три причиныЕсли говорить о причинах, в первую очередь вина в срывах сроков всё-таки лежит на исполнителях контрактов.– Возьмём, к примеру, учебные учреждения. В регионе не построены три школы: в Суздале, в Покрове и во Владимире. Причём в Покрове здание не возвели, потому что подрядчик параллельно возводил объект в Коврове, он кинул туда все свои силы. И физически потянуть две школы он просто не мог, – уверен глава прокуратуры.Подрядчик приводил свои доводы, кивая на постоянные изменения в документации. Но прокурор уверен: первопричина в том, что компания не рассчитала своих возможностей.– Сейчас не такие условия, когда объект можно скинуть на субподряд, не получится. Потому что для этого нужны деньги, а просто так государство их не даст. Будьте добры построить на аванс, а остальное – за свой счёт, – объяснил Иван Грибов.Вторая сложность действительно связана с документацией: зачастую она требует внесения изменений, что увеличивает сроки строительства.Ещё одна причина, на которую часто ссылаются исполнители, – повышение цен на стройматериалы. Но условия контракта в этом случае пересматриваются крайне редко.– Наша главная задача – отследить, чтобы выделенный аванс потратили по прямому назначению. Поэтому сотрудники выезжают на каждый объект и проверяют, как подрядчик распорядился деньгами: закупил необходимые материалы или пустил «налево», – рассказал прокурор.При нарушении сроков подрядчика, как правило, привлекают к административной ответственности, ведь расторжение контракта, особенно на поздних сроках, чревато тем, что объект может быть и вовсе не сдан.Сколько в процентах?Бывают случаи, когда заказчик «не прощает» огрехи исполнителю. Такая ситуация сложилась с театром драмы. Восстановление идёт уже много лет. На сегодняшний день основные работы завершены. Однако камнем преткновения стало закупленное для учреждения в рамках контракта световое и звуковое оборудование. Заказчика не устроило его качество.– В итоге контракт хотят расторгнуть, и сейчас решается вопрос, сколько заплатить за выполненные работы. Исполнитель утверждает, что выполнил их на 95%, заказчик говорит о гораздо меньшей процентовке, – утверждает Грибов.С этим вопросом предстоит разобраться надзорному ведомству, которое проводит доследственную проверку.