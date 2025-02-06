В этом году в области резко взлетел спрос на автомехаников и мерчандайзеров.

Предложение превышает спросНа сегодняшний день Владимирская область сохраняет один из самых низких уровней безработицы. Так, на конец декабря 2024 года в центрах занятости зарегистрировано всего 2400 человек, при этом в регионе открыто около 20 тысяч вакансий.Наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий: швеи, операторы станков и линий, токари, фрезеровщики, электрики, а также инженеры и водители. Эти вакансии составляют 63% от общего числа предложений.Региональное Министерство труда и занятости отмечает, что вакансии доступны как опытным специалистам, так и выпускникам. Для некоторых специальностей заработная плата достигает 150 тысяч руб­лей. Кроме того, работодатели предлагают различные бонусы: доставку до места работы, оплату занятий спортом, бесплатное питание, предоставление жилья или компенсацию аренды.– Кадровые центры «Работа России» не только помогают находить квалифицированных специалистов, но и привлекают на рынок труда молодёжь, женщин, находящихся в декретном отпуске, участников специальной военнойоперации и других, – рассказал министр Андрей Григорьев.По его подсчётам, в прошлом году более четырёх тысяч работодателей оставили свои заявки в центрах занятости.Тройка лидеровТем временем аналитики hh.ru подвели итоги января 2025 года, определив наиболее востребованные во Владимирской области профессии. На сайте было размещено более 11 тысяч новых вакансий.Лидерами спроса снова стали рабочие специальности (сварщики, токари, слесари). На эту сферу пришлось 29% вакансий, что составляет более 3200 предложений.На втором месте – сотрудники производства и сервисного обслуживания. Работодателям требуется более 2400 специалистов в этих сферах (22% от общего числа).На третьем месте – сфера продаж и клиентского обслуживания, где открыто 2300 новых рабочих мест (21% от общего объёма рынка труда).– В ряде профессиональных сфер также наблюдается рост спроса на кадры, и особенно сильно это видно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, во Владимирской области сильно вырос спрос на кадры в сфере ретейла. Прирост спроса на продавцов, администраторов, мерчандайзеров – сразу на 20%, – отметила директор филиала hh.ru Ирина Котусенко.Также на 27% выросла потребность во врачах, медперсонале и фармацевтах. Кроме того, на 32% увеличился спрос на кадры в сфере образования. Но сильнее всего взлетела потребность в работниках сферы автобизнеса – специалистах по ремонту и продаже авто: плюс 53% новых вакансий год к году.Нигде не пойдёшьМежду тем правительство Владимирской области утвердило обновлённый перечень остродефицитных профессий, которые больше всего востребованы на региональном рынке труда. Список, включающий в себя 28 наименований, с начала года пополнился официантами и барменами.В перечень также входят такие профессии, как столяры, плотники, отделочники, монтажники, электромонтёры, слесари, наладчики, швеи, агрономы, продавцы, художники-оформители, медсёстры, зоотехники, учителя начальных классов и воспитатели.Чтобы выйти из сложившейся ситуации, техникумам и училищам региона рекомендовали создавать учебные группы по остродефицитным специальностям с минимальной численностью 12 человек.Министерству образования поручили обеспечить подготовку квалифицированных рабочих кадров, а Министерству труда и занятости – следить за актуальностью перечня и при необходимости вносить соответствующие корректировки.