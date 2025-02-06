Реализация проекта уже находится в стадии разработки.

Вблизи Суздаля Владимирской области планируют создать новый экопарк для зубров. Как сообщил губернатор Александр Авдеев в кулуарах национальной выставки NAIS, уже разработан предпроект экопарка.В этом году начнется заказ вольера, который будет строиться вокруг охраняемой территории. Строительство потребует времени, так как необходимо установить двойной контур ограждений. Реализация проекта уже находится в стадии разработки.Напомним, ранее мы писали, что