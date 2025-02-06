20 тысяч на двоих. Полицейские из Гусь-Хрустального решили рискнуть, а в итоге попали в СИЗО. Деньги принесла женщина, чтобы ее сына не проверяли на причастность к преступлению. Как сообщили в

20 тысяч на двоих. Полицейские из Гусь-Хрустального решили рискнуть, а в итоге попали в СИЗО. Деньги принесла женщина, чтобы ее сына не проверяли на причастность к преступлению. Как сообщили в Следкоме области, инцидент произошел 29 января. Старший участковый был в сговоре с другим участковым из этого же отдела, но в квартиру местной жительницы на улице