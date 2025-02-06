Трубу прорвало 6 февраля в районе 6 утра. Итог: детский сад №13, школа №22 и жилые дома №2 на Маяковского и №7/3 на Грибоедова, остались без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба

Трубу прорвало 6 февраля в районе 6 утра. Итог: детский сад №13, школа №22 и жилые дома №2 на Маяковского и №7/3 на Грибоедова, остались без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коврова. Аварийная бригада Владимиртеплогаза сейчас устраняет прорыв. Рабочим нужно поменять 20 метров трубы. Аварию планируют устранить за 18 часов. К слову, потребителей