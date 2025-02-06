Уже две недели здесь учатся почти 500 учеников.

В Вязниках Владимирской области открылся новый корпус школы №9 имени А.И. Фатьянова. Уже две недели здесь учатся почти 500 учеников в современных классах, соответствующих актуальным стандартам.Учебный процесс проходит в комфортной обстановке: здесь есть большой спортивный зал, информационно-библиотечный центр, зоны отдыха и столовая с современным оборудованием. Также рядом с учебным заведением обустроены спортивные площадки, а безопасность обеспечивают видеокамеры и охранные системы.Напомним, ранее мы писали, что