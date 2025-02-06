15 февраля в 15:00 в «Палатах» пройдет эстетичный мастер-класс. Участники смогут насладиться процессом создания старинных украшений. Стильные жемчужные серьги подойдут и для ношения в

15 февраля в 15:00 в «Палатах» пройдет эстетичный мастер-класс. Участники смогут насладиться процессом создания старинных украшений. Стильные жемчужные серьги подойдут и для ношения в современном мире. Техника, которая используется в создании украшения, была распространена на севере. Организаторы обещают использовать материалы, близкие к этнографическим, на основе конского волоса. Возможно, этим обоснована высокая стоимость мастер-класса – один