Угроза от экологической катастрофы, произошедшей еще 15 декабря в Керченском проливе, продолжает существовать. Сейчас у берегов Черного моря работают около 4 000 добровольцев, но этого не

Угроза от экологической катастрофы, произошедшей еще 15 декабря в Керченском проливе, продолжает существовать. Сейчас у берегов Черного моря работают около 4 000 добровольцев, но этого не хватает. Министерство молодежной политики Владимирской области объявило набор волонтеров для ликвидации последствий разлива мазута. Поучаствовать может любой неравнодушный старше 18-ти лет. Как рассказали в пресс-службе правительства области, волонтерам нужно