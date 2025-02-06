На месте ЧС уже трудятся более 4 тысяч добровольцев со всей страны.

Жителей Владимирской области приглашают присоединиться к команде волонтеров, борющихся с последствиями разлива мазута на побережье Черного моря. На месте ЧС уже трудятся более 4 тысяч добровольцев со всей страны.Волонтерам предстоит обследовать загрязненные участки, восстанавливать береговую линию, обеспечивать работу пунктов обогрева и питания, а также помогать пострадавшим животным. Регистрация волонтеров осуществляется через Ресурсный центр поддержки добровольчества и молодежных инициатив области.Как сообщила руководитель ЦУР Владимирской области Светлана Бойко, всех волонтеров обеспечат бесплатным размещением в санаториях Анапы, питанием и необходимыми средствами защиты. Проезд до Анапы и обратно будет организован при наборе группы от 10 человек, готовых участвовать в акции сроком от 7 дней.