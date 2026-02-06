Молодой парень из Меленок обвиняется в попытке дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Следствие завершило расследование уголовного дела,

Молодой парень из Меленок обвиняется в попытке дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Следствие завершило расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе Следкома. 2 ноября 2025 года около 1:30 ночи сотрудники ДПС в Меленках остановили автомобиль Renault Symbol, водитель которого вёл машину подозрительно. При проверке оказалось, что молодой человек нетрезв,