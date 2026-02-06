Во Владимире водителя большегруза пришлось извлекать из кабины после столкновения с трактором. ДТП произошло в минувший четверг на улице Куйбышева близ рынка «Тандем» около половины

Во Владимире водителя большегруза пришлось извлекать из кабины после столкновения с трактором. ДТП произошло в минувший четверг на улице Куйбышева близ рынка «Тандем» около половины десятого вечера. Как пояснили в Госавтоинспекции, грузовик врезался в остановившийся у светофора трактор. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГАИ области Водитель автомобиля Хендай 1985 г.р. (40 лет), двигаясь по правой