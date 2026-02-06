В отношении 19-летней жительницы Мурома возбуждено уголовное дело. Девушку обвиняют в краже электрического настенного обогревателя из подъезда МКД.

В отношении 19-летней жительницы Мурома возбуждено уголовное дело. Девушку обвиняют в краже электрического настенного обогревателя из подъезда МКД. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в конце января. Правоохранители установили, что фигурантка зашла в подъезд дома, чтобы погреться, и заметила установленный прибор. Гражданка сняла обогреватель со стены и забрала домой для личного пользования. Причинённый ущерб составил около 5 тыс. рублей.«Однако греться за чужой счёт не получилось. Сотрудники полиции изъяли похищенный электрический обогреватель и в ближайшее время вернут его законному владельцу.», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.