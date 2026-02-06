Наталья Матвеева, корреспондент «Шестого канала» К такой снежной зиме оказались не готовы не только люди, но и крыша этого дома. Снег был сильнее конструкции, она не выдержала и рухнула.

Наталья Матвеева, корреспондент «Шестого канала» К такой снежной зиме оказались не готовы не только люди, но и крыша этого дома. Снег был сильнее конструкции, она не выдержала и рухнула. Теперь жильцы этого дома мерзнут в собственных квартирах и боятся новых обрушений. Жители пятиэтажки в Лакинске в любой момент могут остаться без крыши над головой. 30