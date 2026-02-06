Во Владимире драка двух школьников закончилась судом.

Ленинский районный суд города Владимира вынес решение по гражданскому иску о получении моральной компенсации. В центре событий — двое школьников из ЗАТО Радужный и их семьи, чьи судьбы переплелись в неприятной истории со слезами, дракой и судебными разбирательствами. Обычная школьная перемена закончилась кровавой дракой с серьезными травмами. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Как все началосьВ ноябре 2024 года в одной из школ Радужного разыгралась сцена, которая могла бы стать рядовым школьным эпизодом — если бы не последствия. Все началось с того, что младший школьник Степа (имя изменено) во время перемены плевался и игнорировал замечания. Его поведение привлекло внимание старшеклассника Наума (имя изменено), который решил вмешаться.Наум поступил, казалось бы, корректно: подошел к старшему брату Степы, попросил разрешения поговорить с младшим. Брат не возражал. Но «беседа» быстро вышла из‑под контроля: разговор на повышенных тонах перерос в физическое воздействие — Наум повалил младшего школьника на пол.Друзья Степы тут же сообщили старшему брату о случившемся. Тот, прибежав на место, сгоряча решил, что его брата избивают. Не разобравшись в ситуации, он набросился на Наума и нанес ему серьезные травмы: закрытую черепно‑мозговую травму с сотрясением мозга, гематому на лице и кровоизлияние в глаз.Почему не завели дело?Казалось бы, ситуация очевидна: есть пострадавший, есть нападавший. Но тут вступает в силу закон. Инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) отказал в возбуждении уголовного дела против Степана — причина проста: он еще не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность (по ч. 1 ст. 115 УК РФ).Для семьи Наума это стало ударом. Пострадавший мальчик испытывал не только физическую боль, но и моральный стресс. Мать ребенка решила идти до конца — она подала иск в суд. Ответчиками по этому делу стали школа, несовершеннолетний Степан и его родители.Что решил суд?Суд подошел к делу основательно. Выслушал обе стороны. Изучил видеозапись с камер наблюдения, проанализировал письменные доказательства, оценил все обстоятельства с точки зрения разумности и справедливости.В итоге иск был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать с образовательного учреждения 24 тысячи рублей в пользу Наума и его матери, а также обязал родителей второй стороны конфликта выплатить пострадавшему мальчику 36 тысяч рублей.Итого — 60 тысяч рублей за несколько минут бесконтрольной ярости. Пока решение в силу не вступило, и у сторон есть время на апелляцию, но прецедент создан: «разборки» в коридоре — это очень дорогое удовольствие.Многие родители в таких ситуациях опускают руки, считая, что с детей «взятки гладки». Но эта история из Радужного доказывает обратное.Слово экспертуРоман Ардыкуца, юрист и общественный деятель, член Ассоциации юристов России:«Итак, смотрите, здесь какой очень важный момент. Это дело, конечно, не единственное. История, связанная с нападениями на детей со стороны одноклассников, старшеклассников была всегда. Часто это умалчивается. Сейчас, поскольку уровень правосознания граждан растет, то люди стремятся защищать свои права. Я думаю, что это хорошо. Это дает определенную уверенность, спокойствие, и, соответственно, сами по себе другие сограждане объясняют своим детям, какие могут быть последствия».Юрист подчеркивает, что данный пример — это готовая инструкция. Если произошла подобная ситуация, алгоритм действий должен быть четким. Роман Ардыкуца рекомендует родителям незамедлительно вызвать полицию прямо в школу, так как именно правоохранители фиксируют само событие и составляют необходимые документы, которые станут «фундаментом» дела.«Дальше, в зависимости от того, что произошло, идут следующие действия. Необходимо узнать, есть ли видеосъемка, фотосъемка, зафиксировать, кто является свидетелями происшествия. Далее нужно обратиться с заявлением для проведения проверки непосредственно к руководству школы, а также к управлению образованием, либо Министерству образования», — советует эксперт.Параллельно необходимо вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать все повреждения, включая возможные скрытые травмы. Юрист настаивает: нужно обязательно фиксировать всю медицинскую документацию, собирать чеки на лекарства, обследования у психологов и даже билеты на проезд. Всё это — материальный ущерб, который подлежит компенсации.«Очень важно здесь то, что школа как раз-таки несет ответственность за ребенка, когда ребенок находится в школьном учреждении и, соответственно, отвечает за его жизнь и здоровье. Плюс ко всему, также важно и то, что есть законные представители у ребенка. Если один ребенок обидел другого, то родители также несут ответственность за свое чадо. В зависимости от тяжести вреда можно предъявить требования в досудебном порядке сначала, потом уже в судебном».По словам эксперта, после лечения и проведения судебно-медицинской экспертизы, которая определит тяжесть вреда (побои, легкий, средний или тяжкий вред), можно смело обращаться к ответчикам — школе и родителям обидчика.«После всего этого выводится материальный ущерб. Потом высчитывается моральный вред. Моральные и нравственные страдания российского гражданина, тем более маленького гражданина, ребенка, конечно, очень важны. Поэтому в досудебном порядке после сбора документов у нас на руках полиция, медицинские документы, акт судмедэкспертизы, расчет калькуляции материального ущерба, расчет морального вреда. Суд принимает решение о взыскании денежных средств. Это нужно и важно делать. Ваш ребенок должен знать, что он под защитой безопасности. Это важно и с морально-этической точки зрения, с точки зрения воспитания, с точки зрения материального обеспечения и компенсации вреда, компенсации ущерба», — подчеркивает Роман Ардыкуца.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .