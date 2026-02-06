Тяжелее всего приходится Владимирской станции СМП.

Власти Владимирской области ищут способы ускорить работу скорой помощи. На оперативном совещании у губернатора Александра Авдеева главную проблему — колоссальную нагрузку на врачей и нехватку спецмашин.Тяжелее всего приходится Владимирской станции СМП. Сейчас одна бригада здесь обслуживает по 18–19 вызовов в сутки. Нагрузка выросла после того, как медики областного центра начали выезжать на аварии на федеральной трассе М-12. Из-за этого среднее время ожидания врачей составляет 28 минут.Главный врач Владимирской станции Георгий Жуков напомнил, что на экстренные вызовы, где жизни угрожает опасность, скорая должна доезжать за 20 минут.Губернатор поручил найти «болевые точки» в штате и привлечь новых специалистов. Власти подготовят расчеты для закупки новых машин, в том числе за федеральный счет. К выездам на ДТП планируют подключить частные службы скорой помощи, чтобы разгрузить государственные бригады.Сегодня регион обслуживают пять крупных станций и пять отделений при районных больницах. Самый большой охват — у Александровской РБ (16 бригад на четыре округа) и Владимирской станции (20 бригад на город и три района).Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .