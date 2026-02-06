Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел.

Полицейские Киржачского района отправили в СИЗО 66-летнего жителя соседней области. Пенсионер с богатым криминальным прошлым устроил настоящий «тур» по чужим владениям, не побрезговал даже церковным имуществом.Весь осенне-зимний сезон мужчина планомерно обносил постройки в округе. В его списке — два дачных дома, сарай и даже трапезная местного храма. Вор забирал электроинструменты и дорогую бытовую технику, которую потом легко перепродать.Общий ущерб владельцы оценили в 175 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска подозреваемого прямо на территории района, где он, вероятно, готовил очередную вылазку. Выяснилось, что задержанный — «профессионал»: его уже судили за похожие кражи.Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел.