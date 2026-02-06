У горожан три дня не было воды.

Прокуратура Владимирской области отреагировала на трехдневное отключение холодного водоснабжения в Лакинске. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в январе текущего года из-за прорыва трубы на проспекте Ленина жители домов №№ 32, 34, 36 оставались без воды.По результатам проверки, в отношении должностного лица местного «Водоканала» возбуждено административное дело за нарушение предоставления коммунальных услуг.Также представление внесено главе администрации Собинского района за плохую подготовку спецтехники к работе зимой.