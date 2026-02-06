Борьба жильцов с незаконным соседством началась еще в 2023 году.

Арбитражный суд поставил точку в многолетнем конфликте между жителями дома №11 по улице Университетской во Владимире и владельцем хостела в цокольном этаже. Теперь собственнику официально запретили использовать подвальное помещение для проживания людей.Борьба жильцов с незаконным соседством началась еще в 2023 году. Люди жаловались в Роспотребнадзор на шум и сомнительных постояльцев. По санитарным нормам, открывать гостиничные номера в цокольных и подземных этажах категорически нельзя, однако предприниматели игнорировали этот запрет.В 2024 году суд уже закрывал заведение на два месяца, но как только срок наказания истек, отель снова распахнул двери для туристов. В итоге подал иск в Арбитражный суд Владимирской области.Собственнику запретили сдавать помещение в аренду под гостиницу или хостел. Цокольный этаж должен оставаться нежилым.