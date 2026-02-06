Полиция зарегистрировала 27 новых жертв мошенников.

Во Владимирской области за прошлую неделю аферисты выманили у граждан более 16 миллионов рублей. Полиция 27 новых жертв, три самые крупные кражи произошли в областном центре.Так, 70-летняя пенсионерка поверила в старую сказку о «безопасном счете». Чтобы «спасти» свои накопления, она сняла в банке почти 3,9 миллиона рублей и лично передала их в руки курьеру, который приехал к ней домой.Другая жительница Владимира, 42 лет, решила быстро приумножить капитал. Она нашла в интернете объявление о дополнительном заработке на «валютной бирже». Итог оказался предсказуемым: вместо прибыли женщина потеряла все свои сбережения — 2,7 миллиона рублей.19-летняя девушка отдала аферистам 1,3 миллиона рублей. Мошенники разыграли сложную схему: убедили ее в необходимости срочно «задекларировать» наличные деньги и ювелирные изделия.