Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что житель города Владимира Роман, считавшийся пропавшим без вести с апреля 2025 года, вернулся домой из украинского плена. В своих соцсетях глава региона выразил благодарность всем, кто принимал участие в поисках и организации возвращения военнослужащего. «Рад сообщить хорошую новость: ещё один боец вернулся домой из украинского плена. Житель Владимира