За прошлый год в регионе построили более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Владимирская область переживает настоящий строительный бум. За прошлый год в регионе построили более 1,4 миллиона квадратных метров недвижимости, перевыполнив план на треть. Такими данными областное министерство архитектуры и строительства.Главный тренд года — массовый переезд «на землю». Почти 75% всего нового жилья в области — это частные коттеджи. Жители региона за свои и кредитные деньги построили 4333 индивидуальных дома. Чаще всего люди выбирали для жизни Киржачский, Александровский и Суздальский районы — именно там загородное строительство шло активнее всего.Кроме того, за год в области сдали 52 многоэтажки. Темпы строительства многоквартирных домов выросли на 12% по сравнению с 2024 годом. Лидерами здесь предсказуемо стали Владимир (155 тысяч «квадратов») и Ковров (36 тысяч).