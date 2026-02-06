Владимирская таможня передала более 1700 тактических футболок российским военнослужащим, участвующим в проведении СВО.

Владимирская таможня передала более 1700 тактических футболок российским военнослужащим, участвующим в проведении СВО. Об этом сообщили наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ведомства.Отмечается, что одежда была конфискована за нарушение таможенного законодательства. Решением суда футболки признали собственностью государства.Вместе с футболками в зону СВО отправили другие предметы одежды, а также медикаменты и средства личной гигиены, купленные на деньги владимирских таможенников и родителей учеников гимназии №73 областной столицы.