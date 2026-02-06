Груз сформирован по конкретным запросам госпиталя, а в будущем поддержка охватит и прифронтовые медучреждения.

Председатель Законодательного Собрания и региональный координатор «Женского движения Единой России» Ольга Хохлова приняла участие в передаче гуманитарного груза владимирскому гарнизонному военному госпиталю. Сейчас здесь проходят военно-врачебную комиссию бойцы СВО со всей страны.Заместитель начальника госпиталя Гагик Харазян отметил высокий патриотизм пациентов, подчеркнув, что многие из них стремятся как можно скорее восстановиться и вернуться к сослуживцам. Для улучшения быта медиков и бойцов в госпиталь передали радиаторы, стабилизаторы напряжения и бытовую химию.Ольга Хохлова подчеркнула, что поддержка участников спецоперации и их семей является приоритетом для движения. По её словам, женщины региона ведут эту работу системно — от плетения сетей до сбора необходимых вещей, чтобы каждый боец чувствовал заботу и домашнее тепло.Основную часть помощи подготовили активистки и меценаты из Петушинского района. Груз сформирован по конкретным запросам госпиталя, а в будущем поддержка охватит и прифронтовые медучреждения.