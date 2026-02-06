В платежки жителей региона включили «инвестиционную составляющую».

Резкий рост тарифов на воду и тепло во Владимирской области в 2026 году связан не только с инфляцией, но и с масштабным обновлением изношенных сетей. В платежки жителей региона включили «инвестиционную составляющую» почти на 1,3 миллиарда рублей.Как глава профильного министерства Мария Новоселова, регион больше не может просто «латать дыры». Только в тепло- и водоснабжение через тарифы вложат 888 миллионов рублей. Львиная доля этих средств — более 586 миллионов — пойдет на модернизацию котельных и теплосетей областного центра.Огромный скачок произошел в инвестициях в вывоз и переработку отходов (ТКО). Если в прошлом году на развитие этой сферы закладывали символические 3 миллиона рублей, то в 2026-м сумма выросла до 350 миллионов. Эти деньги позволят области достичь цели — обрабатывать 100% всего мусора, который образуется в регионе.Еще 372 миллиона рублей заложили в счета за свет. Эти деньги энергетики потратят на установку «умных» счетчиков, которые сами передают показания.Чиновники уверяют: такой подход позволит стабилизировать работу ЖКХ и избежать крупных аварий в будущем. При этом максимальный рост тарифов на 17,1% затронет менее 1% населения области.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .