Суд в Гусь-Хрустальном обязал чиновников от медицины вернуть деньги семье онкобольного мужчины. При жизни пациент так и не дождался льготных препаратов и потратил на лечение огромную сумму из своего кармана.Как межрайонная прокуратура, 35-летний житель города боролся с тяжелым недугом. В 2024 году он получил первую группу инвалидности. Столичные врачи из центра имени Блохина назначили мужчине ежедневный прием дорогого препарата. По закону государство обязано выдавать такие лекарства бесплатно.Несмотря на решение консилиума, региональный Минздрав и местная больница вовремя не обеспечили пациента медикаментами. Чтобы не прерывать лечение, мужчина купил таблетки сам, потратив более 160 тысяч рублей.В марте 2025 года больной скончался. Его единственным наследником стала мать, которая и обратилась за помощью в надзорное ведомство.Прокурор встал на защиту женщины и подал иск против Минздрава Владимирской области и Гусь-Хрустальной ЦРБ. Суд признал требования законными и полностью удовлетворил их.