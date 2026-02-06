В субботу, 7 февраля, во Владимире продолжится масштабная уборка снега на двух улицах, в связи с чем там сохраняются ограничения движения для автомобилей. Об этом сообщили в городской

В субботу, 7 февраля, во Владимире продолжится масштабная уборка снега на двух улицах, в связи с чем там сохраняются ограничения движения для автомобилей. Об этом сообщили в городской администрации. Как и планировалось ранее, работы пройдут на улице 1-й Пионерской от дома №92 до дома №80. На этом участке движение будет ограничено с 9:00 до 17:00.