Мэрия Владимира заключила новый контракт на отлов бездомных животных. До лета 2026 года следить за порядком на улицах города будет предприниматель Т.А. Ротарь. На эти цели власти выделили 600 тысяч рублей.Подрядчик работает по проверенной схеме ОСВВ: специалисты отлавливают зверя, стерилизуют его, прививают от болезней и возвращают в привычную среду. У бизнесмена есть собственный приют, поэтому часть собак не возвращается на улицу — им стараются найти новых хозяев.Также чиновники об агрессивных собаках на улице.