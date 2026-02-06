Теперь «помощники на дому» работают не только во Владимире.

Власти Владимирской области расширили список территорий, где одинокие пенсионеры и инвалиды могут рассчитывать на бесплатную помощь сиделок. Теперь «помощники на дому» работают не только во Владимире, но и еще в 12 точках региона.К проекту присоединились Александров, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, а также Камешковский, Кольчугинский, Собинский, Судогодский, Юрьев-Польский и другие районы, в областном правительстве.Специалисты готовы тратить на одного подопечного до 28 часов в неделю. В этом году поддержку получили уже 430 человек — это на сотню больше, чем в прошлом. В первую очередь такую помощь направляют ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО с инвалидностью.Кроме того, для жителей сел продолжают работать мобильные бригады. Специальные автобусы забирают пенсионеров старше 65 лет прямо из деревень и бесплатно отвозят в больницы на диспансеризацию. В январе, например, только в Александровском районе врачи таким образом обследовали почти 40 человек из восьми отдаленных сел.